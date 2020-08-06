Барнаульские чиновники заняли третье место по уровню зарплат

Средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

По уровню средних зарплат барнаульские чиновники заняли третье место в общероссийском рейтинге. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на исследование аналитического центра «Авито Работа».

Самые высокие средние зарплаты платят чиновникам в Москве - 50 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге - 41,5 тысячи рублей и в Барнауле - 40 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты госслужащие получают в Воронеже - 24,2 тысячи рублей, в Саратове - 23,9 тысячи рублей, и в Ульяновске - 23,8 тысячи рублей.

Результаты исследования показали, что средняя зарплата на госслужбе составляет 35 тысяч рублей. За год она выросла на 9%. Средняя зарплата в целом по всем профессиям составляет 41,5 тысячи рублей.

Напомним, ранее стало известно, что в Барнауле соискатели стали больше интересоваться вакансиями на государственной службе.