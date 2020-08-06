Барнаульцев стали больше интересовать вакансии госслужащих

На бирже труда. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле соискатели стали больше интересоваться вакансиями на государственной службе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты аналитического исследования «Авито Работа».

В целом по стране работа госслужажего за последний год стала интересовать россиян в два раза больше. По итогам второго квартала количество соответствующих запросов увеличилось на 20%, а за год — на 107%. Однако в Барнауле рост был особенно стремительным . По сравнению с аналогичным периодом в 2019 году число запросов контактов по вакансиям умножилось в четыре раза. Такие же показатели в Самаре и Омске.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса в регионе растет безработица. Сейчас на учете в службах занятости стоят около 34,8 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в два раза, тогда цифра составляла 16 тыс. человек.