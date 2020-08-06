Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 6 августа 2020 года составило 7774

Еще 162 человека выписались из больниц. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки из больниц Алтайского края выписались 162 пациента, которые ранее были инфицированы коронавирусом. Общее число выздоровевших составило 7774.

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в крае 9714 заболевших коронавирусом. В данный момент проходят лечение – 1704 человека, из них в госпиталях находятся 896 пациентов, амбулаторное лечение получают 808 пациентов. В регионе 98 тяжелобольных пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 40 человек.

Из общего числа заболевших 164 случая – завозные, 5005 были контактными с ранее заболевшими лицами. В 2169 случаях инфекция выявлена у больных внебольничной пневмонией, в 3257 – у заболевших ОРВИ, в 4288 случаях – бессимптомное течение.

Напомним, в Алтайском крае со следующей недели начнут возобновлять плановую медпомощь. В краевом Миздраве проверяют готовность больниц и поликлиник к открытию.