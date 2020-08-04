«Ситуация напряженная»: что предпринимают власти Алтайского края для борьбы с безработицей

В период пандемии в Алтайском крае выросло число безработных, однако массовых увольнений не было. Об этом, а также о мерах поддержки потерявшим источники дохода, на пресс-конференции 4 августа сообщила начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

Насколько выросла безработица

В настоящее время на рынке труда Алтайского края наблюдается напряженная ситуация. Она вызвана ограничительными мероприятиями, которые были введены по решению правительства РФ. В регионе растет безработица, на учете в службах занятости стоят около 34,8 тыс. человек. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в два раза, тогда цифра составляла 16 тыс. человек.

Всего с начала пандемии за помощью в поиске работы обратили 57 тыс. граждан. К счастью, сейчас в некоторых отраслях ограничения снимаются. За январь-июль 2020 года численность работников, которых сократили во всех сферах деятельности в Алтайском крае, по официальным данным, составила 2 тыс. человек. По словам Капуры, всем им старались найти новые места работы, помочь с получением пособия.

В режиме неполной занятости находятся около 4 тыс. Это те работники, деятельность организаций которых еще приостановлена. Удаленно работают более 13 тыс. сотрудников.

– Согласно нашему мониторингу заявлений о массовом высвобождении работников нет. Те меры, которые сегодня приняты государством и у нас в регионе позволяют получить поддержку в этот сложный период. Коллективы стараются сохранить своих работников, – отметила Надежда Капура.

Благодаря увеличению размера пособия и продлению мер поддержки, растет число обращений. К тому же, теперь все безработные имеют право получить пособие на несовершеннолетних детей.

Отметим, что при этом в постановке на учет отказали 489 жителям региона. Так, например, кто-то дважды отказался от предложенной вакансии, кто-то пытался встать на биржу труда, имея работу.

По последним данным, в Алтайском крае на 10 вакансий приходится 23 соискателя, напряженность на рынке труда возросла. Надежда Капура также отметила, что, в частности, благодаря инвестиционным проектам в крае появляются новые рабочие места.

На бирже труда.Фото: Олег УКЛАДОВ

Выводят из сумрака

Важная задача – минимизировать теневой сектор экономики. В последнее время оттуда приходят люди, который понимают, что с учетом пособия на детей будут получать больше, чем на основной работе.

По оценке Росстата, сегодня в теневом сектора трудятся около 27% работников. Это примерно 292 тыс. человек. Речь в основном идет про неофициальную работу в торговле, сфере транспорта, строительстве и сельском хозяйстве.

В регионе проводят работу по легализации трудовых отношений. Ежегодно из теневого сектора выводят около 20-22 тыс. сотрудников и более 1 тыс. индивидуальных предпринимателей.

– Теневая занятость высветила тот комплекс проблем, который необходимо решать и самому работнику и работодателям, особенно тем, у которых работают неформально, – сказала начальник управления края по труду и занятости населения, – сообщила Надежда Капура.

Она добавила, что эта проблема характерна не только для нашего региона, она наблюдается во всей России.

Ярмарка вакансий.Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда ситуация стабилизируется

По оценке международной организации труда, уровень общей безработицы превысил 6%. Постоянной работы не имеют более 68 тыс. человек, однако не все обратились за помощью.

– Третий квартал будет переломным в оценке рынка труда Алтайского края. Если будут сняты ограничения, то ситуация пойдет на улучшение. Однако все же в третьем квартале мы, скорее всего, увидим пик уровня безработицы, он придется на август-сентябрь, – заявила Надежда Капура.

Она отметила, что в этот период начнутся уборочные работы, появится дополнительная потребность в кадрах. Спад напряженности на рынке труда края ожидают в четвертом квартале.

Самые востребованные профессии

В период пандемии структура рынка труда региона кардинально не изменилась. Традиционно в крае востребованы специалисты IT-сферы, инженерно-технические кадры, работники в сфере здравоохранения и образования.

Востребованность этих профессий не уменьшилась, она находится на уровне прошлого года.

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