5 Авг. 2020 2020-08-05T13:47:39+03:00

Алтайская пенсионерка хотела защитить карту и потеряла более 300 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

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Жительница Алтайского края поверила звонившим мошенникам и лишилась крупной суммы, хранящейся на банковской карте, пишет краевое управление МВД.

Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы с ее банковского счета происходит несанкционированное списание средств. Чтобы остановить это, нужно было срочно сообщить номер банковской карты и поступившие в СМС-сообщениях коды. Женщина так и поступила.

Получив эти данные, мошенники похитили с карты 339 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

Известно, что злоумышленник звонил с номера, зарегистрированного в Москве. В настоящее время полицейские устанавливают его личность.

– Сотрудники полиции напоминают: при поступлении звонка якобы от сотрудника банка, выслушайте собеседника и положите трубку. После этого перезвоните на «горячую» линию, сообщите о таком звонке и уточните информацию.Не сообщайте никому Ваши персональные данные и не выполняйте сомнительные операции, тем более под диктовку неизвестных лиц, – призывают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU