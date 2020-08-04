2020-08-04T13:43:41+03:00
Общество

Алтайские полицейские задержали мужчину за кражу банки молока и огурцов

Также он украл ящик с чесноком и сумку с деньгами
Анна Перевощикова
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Алтайские полицейские задержали мужчину за кражу банки молока и огурцовАлтайские полицейские задержали мужчину за кражу банки молока и огурцовФото: Олег УКЛАДОВ
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В Троицком районе полицейские раскрыли кражу продуктов и денег. Так, мужчина украл у женщины ящик с чесноком, банку с молоком, пакет с огурцами и сумку, в которой лежали две тысячи рублей.

Заявление о пропаже имущества подала женщина, которая рассказала, что все это было похищено с веранды ее дома. Полицейские вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался мужчина 1972 года рождения. Предварительно известно, что решился на кражу он посреди дня. Во время обысков в доме правоохранители обнаружили часть похищенного: стеклянную банку, кошелек и два огурца.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он состоит под административным надзором сроком на восемь лет. В отношении него уже возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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