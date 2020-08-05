На Алтае опрокинулся погрузчик, пострадал водитель

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:52:06+03:00

У водителя не было прав

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В Республике Алтай 4 августа опрокинулся погрузчик, водителя доставили в больницу, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около 10:15 часов, в селе Майма, в районе дома № 15 В по улице Энергетиков. Житель Горно-Алтайска без прав ехал на погрузчике. При движении со стороны села Карлушка в направлении улицы Алтайской он не справился с управлением. В итоге погрузчик съехал с проезжей части и опрокинулся.

В результате аварии водитель получил ушибы. Мужчину доставили в Республиканскую больницу. Госпитализация не потребовалась.Тестирование на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат.

–В отношении горожанина составлен административный материал по ч.1 ст.12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления), – отмечают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU