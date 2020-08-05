В Барнауле ограничат движение на двух улицах

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:05:12+03:00

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В связи с проведением аварийных ремонтных работ на участках теплосети, временно перекроют движение на двух улицах краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии города.

Движение ограничат на улице Георгиева (в районе дома №51/1) и по улице Анатолия (в районе дома №87) с 8 утра 7 августа до 18 часов 10 августа.

В связи с проведением ремонтных работ изменится движение автобусов. Посмотреть, как будет ездить общественный транспорт можно здесь.

–Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны при проезде указанного участка улично-дорожной сети и, по возможности, выбирайте заранее маршруты объезда. Приносим свои извинения за причиненные неудобства, –отмечают в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU