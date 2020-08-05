Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 5 августа 2020 года составило 231

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 5 августа скончался 231 человек с коронавирусом, в том числе 92 случая от COVID-19, 136 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 4 человека с коронавирусом: 2 – от COVID-19, 2 –по иной причине смерти

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 9622 , в том числе 896 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 164 случая – завозные, 4 969 – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 9 622 заболевших короновирусная инфекция выявлена: 2 122 – у больных внебольничной пневмонией, 3 235 – у заболевших ОРВИ, в 4 265 случаях – бессимптомное течение.

Отметим, что выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 7 611 человек.

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