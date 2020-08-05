Главный терапевт-пульмонолог Алтайского края рассказала, как восстановить здоровье после COVID-19

Уже почти 10 тысяч человек в Алтайском крае переболели коронавирусом. Самое страшное позади, но довольствоваться лишь отрицательным тестом на ковид не стоит. Важно правильно восстановить свое здоровье. О том, как реабилитироваться после болезни, рассказала главный терапевт-пульмонолог региона Ирина Бахарева.

Лекарства нет

В первую очередь, реабилитация необходима пациентам, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме с поражением легочной ткани. По словам Ирины Бахаревой, строгих схем восстановления после ковида не существует.

– На сегодняшний день нет лекарств, которые воздействовали бы на пораженные ковидной пневмонией участки. Рекомендуется только лечебная физкультура, дыхательная гимнастика. Плюс вспомогательные препараты, которые подбираются под состояние каждого конкретного человека: отхаркивающие, разжижающие мокроту и т.д., – рассказывает Ирина Бахарева.

Нагрузки обязательны

После выписки пациенту полагается две недели сидеть на самоизоляции. Но все это время нужно постараться двигаться, насколько это возможно в домашних условиях.

– Если человек будет лежать, то кровообращение будет недостаточным, могут образовываться различные застойные явления, – предупреждает врач. – Надо давать себе определенную физическую нагрузку, которую он способен выполнить. Это могут быть просто движения руками: подъемы, разведение рук, сгибания. Через силу делать, конечно, не надо. Можно начать даже с привычных домашних обязанностей.

Онлайн-занятия

Как рассказала Ирина Бахарева, в поликлиниках края есть инструкторы и врачи, которые могут дать пациенту рекомендации по восстановлению. Также можно воспользоваться специальной онлайн-платформой COVIDREHAB. Набор на платформу бесплатный, но проводится по предварительному анкетированию. Врач изучает данные пациентов, определяет их физическое и эмоциональное состояние, а затем предлагает занятия, которые подойдут конкретному человеку.

К платформе привязаны только пять медицинских учреждений, в число которых входит Алтайский врачебно-физкультурный диспансер.

Санатории

Ирина Бахарева говорит, что среди рекомендаций по восстановлению после COVID-19 нет каких-то физио- или электропроцедур. Однако санатории Белокурихи недавно анонсировали, что готовы принимать людей, переболевших коронавирусом.

– Основные процедуры будут направлены на повышение иммунитета, чему способствуют пантовые и сухие углекислые ванны, ингаляции, разные виды массажа, ЛФК, физиолечение, спелеотерапия, климатотерапия и терренкуры. Индивидуально производятся процедуры пульмонолога – интрапульмональная перкуссионная вентиляция легких и вибрационно-компрессионное воздействие на грудную клетку. Курировать такую категорию отдыхающих будет врач-пульмонолог, – рассказала главный врач санатория «Россия» Ирина Медведева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Попов о всплеске заболеваемости на Алтае: голосование тут не при чем

Министр здравоохранения Алтайского края ответил на вопросы о пандемии (подробнее)