Собирал информацию и делал фото зданий: в Барнауле задержали сторонника террористов

В Международном аэропорту Барнаула им. Г.С. Титова при попытке вылететь в Москву задержали 22-летнего выходца из Средней Азии. Из российской столицы он хотел направиться на Ближний Восток для участия в боевых действиях в составе вооруженных формирований МТО «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю.

Предварительно установлено, что иностранец жил в Алтайском крае по патенту на трудовую деятельность. Парень установил контакт с людьми, подозреваемыми в причастности к деятельности «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) и находящимися за пределами страны. Во время активной переписки молодой человек выразил желание примкнуть к рядам террористической организации и выехать в зону конфликта.

В ведомстве отмечают, что за деньги иностранец выполнял задания по сбору информации об объектах массового скопления людей в Барнауле. В частности, он делал для своих «кураторов» детальные фотографии зданий с привязкой к местности.

Кроме того, парень организовал и активировал скрытый канал связи в интернете, который должен был использоваться для решения вопросов, связанных с террористической деятельностью. Сам иностранец пояснил, что он сделал это осознанно и целенаправленно для связи с «братьями-моджахедами», уточняют в УФСБ России по региону.

– Следственным отделением УФСБ России по Алтайскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, – отмечают в ведомстве.

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