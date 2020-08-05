Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 5 августа 2020 года составило 7611

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:32:42+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 5 августа 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 5 августа 2020 года увеличилось еще на 116 человек и составило 7611.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 94 и составило 9622. В настоящее время в регионе тяжелобольных пациентов – 100, на аппарате ИВЛ – 33.

Всего заболевших, которые сейчас продолжают лечение – 1780, из них в госпиталях находятся 885 пациентов, амбулаторное лечение получают 895 человек.

Напомним, из общего числа заболевших 164 случая – завозные; 4 969 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 9 622 заболевших короновирусная инфекция выявлена: 2 122 – у больных внебольничной пневмонией, 3 235 – у заболевших ОРВИ, в 4 265 случаях – бессимптомное течение.

Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции - 2035 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 315 тыс. человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU