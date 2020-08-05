Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 августа 2020 года составило 9622

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:27:19+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 августа 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 августа года выросло на 94 человека и составило 9622 случаев инфицирования, в том числе 896 детей до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 59, Новоалтайск – 5, Бийск и Рубцовск – по 4, Славгород, Кулундинский и Павловский районы – по 3, Новичихинский, Первомайский и Тюменцевский районы – по 2, Шипуновский, Алтайский, Баевский, Бийский, Косихинский, Локтевский и Рубцовский районы – по одному случаю.

Из общего числа заболевших 164 случая – завозные; 4 969 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 9 622 заболевших короновирусная инфекция выявлена: 2 122 – у больных внебольничной пневмонией, 3 235 – у заболевших ОРВИ, в 4 265 случаях – бессимптомное течение.

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ИСТОЧНИК KP.RU