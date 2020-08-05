2020-08-05T08:03:11+03:00
Происшествия

Более 40 человек тушили серьезный пожар в Барнауле

Из домов вынесли 6 газовых баллонов
Константин Санталов
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Более 40 человек тушили серьезный пожар в Барнауле.Более 40 человек тушили серьезный пожар в Барнауле.Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Вечером 4 августа произошел пожар в барнаульском поселке Гоньба. Пламя охватило два частных дома и надворные постройки, сообщает краевое управление МЧС

Сообщение о пожаре по улице Полевой поступило в службу спасения около 18 часов. Когда на место прибыли пожарные, открытым огнем горели два частных дома и надворные постройки. Строения находились очень близко друг к другу, была угроза дальнейшего распространения пламени.

В тушении участвовал 41 челвоек, использовали 10 единиц боевой и специальной техники.Около 40 минут потребовалось для ликвидации открытого горения. Из домов вынесли шесть газовых баллонов.

– В условиях сильного задымления работали звенья газодымозащитной службы. В результате случившегося никто не пострадал, площадь возгорания на момент ликвидации достигла порядка 250 квадратных метров, – отмечают в ведомстве.

Предварительно установлено, что причиной произошедшего стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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