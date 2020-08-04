В Алтайском крае около 50 тысяч детей получат выплаты на подготовку к школе

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:25:23+03:00

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В Алтайском крае стартовала ежегодная акция «Соберем детей в школе», которая помогает малообеспеченным и многодетным семьям подготовить детей к новому учебному году. В этом году выплаты получат около 50 тысяч школьников.

Как сообщили в минсоцзащиты края, во всех городах и районах края пройдут уже традиционные благотворительные ярмарки, откроют пункты приема одежды, учебников, канцелярии и так далее. Все мероприятия будут проходить с учетом всех эпидемиологических требований.

- Кроме натуральной помощи многодетным семьям Алтайского края органы социальной защиты населения за счет краевого бюджета предоставляют единовременную денежную выплату для подготовки детей к школе. На первоклассника выделяется 7500 рублей, на подготовку к школе учащегося со 2 по 11 класс ежегодно предоставляется денежная выплата в размере 5 тысяч рублей, - отметили в министерстве.

Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал Госуслуги.

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ИСТОЧНИК KP.RU