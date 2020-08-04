2020-08-04T14:39:15+03:00
Общество

Алтайский минздрав рассказал, как спастись во время аномальной жары

В ближайшие дни жителей края ожидает зной
Анна Перевощикова
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В ближайшие дни жителей края ожидает знойВ ближайшие дни жителей края ожидает знойФото: Олег УКЛАДОВ
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В минздраве Алтайского края рассказали, как спастись во время аномальной жары. Именно зной и высокая плюсовая температура могут стать причиной обострения хронических заболеваний.

По словам специалистов, без особой надобности во время максимальной активности солнца на улицу лучше не выходить. Это касается периода с 12 до 16 часов. Если вам все же нужно выйти, то наденьте головной убор, возьмите с собой бутылку с кипяченной водой.

Чтобы не произошло обезвоживания, необходимо выпивать в день не менее полутора-трех литров жидкости. Рекомендуется пить воду с лимоном, теплый зеленый чай без сахара, кислые компоты и морсы. Кушать нужно легкую пищу.

- В помещении с кондиционером не рекомендуется снижать температуру воздуха ниже +22+23 градусов Цельсия. Если в квартире или рабочем помещении кондиционер отсутствует, то можно охладить воду, используя ёмкость с водой, которая ставится перед вентилятором. Вода под действием напора тёплого воздуха интенсивно испаряется, охлаждая, таким образом, помещение на 2–3 градуса, - отмечают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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