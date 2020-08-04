Синоптики рассказали, как долго Алтайский край будет во власти аномальной жары

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Со 2 по 6 августа местами прогнозируют аномально жаркую погоду. Воздух прогреется до +30 градусов и выше. Об этом в разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

– Над районами Алтайского края, как и над всей Западной Сибирью, установился антициклон, поэтому воздух и прогревается. В регионе сохранится жаркая, по-настоящему летняя погода. В ближайшие дни осадков не прогнозируется, – отметила Людмила Сырых.

Погода во вторник, 4 августа

Днем в регионе воздух прогреется до +26...+31 градуса. Без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра поднимется до отметки +27...+29 градусов.Без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с.

Погода в среду, 5 августа

Ночью в крае температура воздуха составит +13...+18 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +13...+15 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле днем в среду прогнозируют +27...+29 градуса. Без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с.

Погода в четверг, 6 августа

Ночью в крае температура воздуха составит 11...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ночью будет +12...+14 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае температура воздуха составит +26...+31 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В краевой столице днем воздух прогреется до +27...+29 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Кроме того, в Алтайском крае с 4 по 7 августа местами в юго-западных районах ожидается высокая пожароопасность, 4 класс горимости.

По предварительному прогнозу, такая аномально жаркая погода сохранится в Алтайском крае и в начале следующей недели. Скорее всего, жара пойдет на спад 11 или 12 августа.

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