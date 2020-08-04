2020-08-04T08:51:59+03:00
Происшествия

На Алтае будут судить молодого поджигателя

20-летний парень поджег два частных дома
Анна Перевощикова
Поделиться:
На Алтае будут судить молодого поджигателяНа Алтае будут судить молодого поджигателяФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Немецком районе в суд направлено уголовное дело за поджог двух частных домой. Обвиняемым оказался 20-летний парень.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, в апреле этого года поджигатель из хулиганских побуждений решил поджечь два частных дома в селе Гальбштадт. Преступления он совершил с промежутком около двух недель. При этом, устраивая пожары, он знал, что в домах в это время никого нет.

- В результате вышеперечисленных умышленных действий обвиняемого собственникам домовладений причинен значительный ущерб в виде частичного повреждения несущих и ограждающих конструкций домов вследствие пожара. В рамках предварительного следствия молодой человек признал свою вину, - рассказал прокурор Немецкого Национального района Артем Тимофеев.

Сейчас уголовное дело рассматривают в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кругом дым: сильный пожар ликвидировали в Барнауле

Горели два соседних дома (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае будут судить молодого поджигателя
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 9528
Алтайский техуниверситет дополнительно получил 51 бюджетное место
Стало известно, когда достроят театр кукол и художественный музей в Барнауле
«Мы должны приходить на помощь»: доктор Мясников прокомментировал драку на Старом базаре
В июле 2020 года клиенты Россельхозбанка перевели более 550 млн рублей через Систему быстрых платежей
В Барнауле задерживают запуск горячей воды в контуре ТЭЦ-3
Почти 67 тысяч алтайских семей получили ежемесячную выплату на детей до 7 лет
Мэрия Барнаула примет меры после ряда преступлений на прошлой неделе
Алтайские власти прокомментировали митинг десантников в период пандемии
В Барнауле вскроют дорожное полотно на оживленном перекрестке
Из Барнаула в Белокуриху можно будет летать на самолете
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433
Полицейские обнаружили в Барнауле разлагающийся труп мужчины без лица