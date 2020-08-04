На Алтае будут судить молодого поджигателя
В Немецком районе в суд направлено уголовное дело за поджог двух частных домой. Обвиняемым оказался 20-летний парень.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, в апреле этого года поджигатель из хулиганских побуждений решил поджечь два частных дома в селе Гальбштадт. Преступления он совершил с промежутком около двух недель. При этом, устраивая пожары, он знал, что в домах в это время никого нет.
- В результате вышеперечисленных умышленных действий обвиняемого собственникам домовладений причинен значительный ущерб в виде частичного повреждения несущих и ограждающих конструкций домов вследствие пожара. В рамках предварительного следствия молодой человек признал свою вину, - рассказал прокурор Немецкого Национального района Артем Тимофеев.
Сейчас уголовное дело рассматривают в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU