2020-08-04T12:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 7477

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года
Анна Перевощикова
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За последние сутки от ковида излечились еще 116 пациентовЗа последние сутки от ковида излечились еще 116 пациентовФото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года превысило 7,4 тысячи. За последние сутки от ковида излечились еще 116 пациентов.

По данным оперштаба по профилактике распространения инфекции, за весь период вылечились 7 477 человек. Всего с начала пандемии в крае выявили более 9,5 тысяч зараженных, продолжают лечение 1824 больных: часть в ковидных госпиталях, и часть амбулаторно, на дому.

В большинстве случаев заболевание проходит бессимптомно. У 4,2 тысяч человек из общего числа инфицированных не наблюдали симптомов коронавируса. Однако есть и тяжелобольные – 102 пациентам сейчас оказывают помощь в ковидных госпиталях, 32 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся 1674 человека. Обследовано на коронавирус почти 313 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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