Алтайские выпускники сдают ЕГЭ в дополнительные дни

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:38:20+03:00

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3 августа в Алтайском крае стартовали дополнительные дни сдачи единого госэкзамена. В крае для выпускников подготовили 14 пунктов проведения.

Как сообщили в минобрнауки региона, основной период сдачи экзамена уже завершился, последними экзаменами стали биология и иностранные языки. По мнению специалистов министерства, самих участников и общественных наблюдателей, основной период прошел в спокойной обстановке.

В дополнительные дни экзамены сдают те, кто не попал на экзамен в основной период по уважительным причинам. 3 августа алтайские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории, а также иностранным языкам (устная часть); 5 августа им предстоит написать экзамен по русскому языку, 7 - по обществознанию, химии, профильной математике и иностранным языкам (письменная часть). 8 августа предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Всего в дополнительные дни ЕГЭ напишут 32 человека.

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Но в целом, они оценили проведение экзаменов положительно (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU