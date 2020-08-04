2020-08-04T10:26:56+03:00
Общество

Пьяный бийчанин очень хотел попасть на свадьбу, но теперь может попасть в тюрьму

Мужчина с боем прорвался в Турочакский район, где действовал карантин
Анна Перевощикова
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Мужчина с боем прорвался в Турочакский район, где действовал карантинМужчина с боем прорвался в Турочакский район, где действовал карантинФото: Олег УКЛАДОВ
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Жителя Бийска обвиняют в нападении на полицейских. Мужчина всего лишь хотел попасть на свадьбу, но теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре по Республике Алтай, 49-летний житель наукограда 16 мая, находясь в нетрезвом состоянии, пытался въехать в Турочакский район, где в это время действовал карантин из-за коронавируса. Мужчина торопился на свадьбу к родственнику в село Турочак.

Однако на границе региона его автомобиль остановил инспектор ДПС и пояснил, что действует запрет на въезд из-за вспышки инфекции. Бийчанин не планировал останавливаться, поэтому ударил полицейского, сел в автомобиль и поехал дальше. Он успел доехать до Озера-Куреева, но и там его остановили. Тогда мужчина вновь напал на полицейского и осыпал его оскорблениями, но на этот раз буйного жителя Бийска задержали.

Обвиняемый уже признал вину в оскорблении, а нападение отрицает. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Уголовное дело рассмотрят в Турочакском районном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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