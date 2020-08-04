2020-08-04T10:08:14+03:00
Общество

Почти 6 тысяч барнаульцев попали под отключение горячей воды

Водоснабжение ограничено из-за ремонта
Анна Перевощикова
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Почти 6000 барнаульцев попали под отключение горячей водыПочти 6000 барнаульцев попали под отключение горячей водыФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 4 августа, почти 6 тысяч жителей Барнаула временно остались без горячей воды. Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, водоснабжение временно приостановят из-за ремонта теплосети.

Во время работ компания будет вводить в эксплуатацию капитально отремонтированные участки тепловых сетей. Ограничения, действующие с 15.00 4 августа до 03.00 5 августа, коснулись жителей улиц Георгия Исакова, Матросова, Телефонная, Антона Петрова, Дорожная, Советской Армии, Микронная, Коммунаров. Без горячего водоснабжения кратковременно остались 5870 жителей (52 дома, три детских сада, три школы и шесть административных зданий).

- Это необходимо чтобы вернуть жителей на питание по обновленной тепловой сети, все это время ГВС для жителей подавалось по резервной линии. После реконструкции тепловой сети необходимо кратковременное отключение ресурса, - отметили в СГК.

Реконструкция проводилась на квартальной теплосети диметром 300 мм, которую построили еще в 1970 году. Протяженность участка составила 142м.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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