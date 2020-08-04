В Барнауле задерживают запуск горячей воды в контуре ТЭЦ-3

4 августа подачу горячей воды в Барнауле возобновили для 86% потребителей Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершается ремонт теплосетей в контуре ТЭЦ-3, и 3 августа уже началось подключение горячей воды. На 4 августа подачу возобновили для 86% потребителей. Часть потребителей (21,5 тысяч горожан) начали получать ресурс даже раньше, чем планировалось - 29-31 июля.

Однако в некоторых домах ресурс подадут с задержкой на срок от 1 до 7 дней.

- Это связано с тем, что при заполнении теплосетей выявили повреждения, и капитальный ремонт затянулся, - пояснили в Сибирской генерирующей компании. - Например, во время земельных работ специалисты выявили плохое состояние железобетонных оснований - часть была разрушена на 100%. Соответственно, и времени на замену этих конструкций потребуется больше. Компания приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

Под продление отключения горячей воды попадают:

- По 4 августа — три образовательных учреждения;

- До 5 августа — 34 соцучреждения и 84 дома;

- До 6 августа — одно соцучреждение и семь домов;

- До 7 августа — 18 административных зданий и соцучреждений, 17 домов на ул. Северо-Западная, Юрина, Г. Исакова, А. Петрова, Власихинская и др;

- До 10 августа — 29 административных зданий и соцучреждений и 54 дома по Павловскому тракту, улицам Георгиева, 50 лет СССР, Никитина, Анатолия, Горького, в пос. Новосиликатный.

Адреса домов, попавших под отключение, отмечены на карте: https://yandex.ru/maps. Список меняется по мере устранения повреждений.

Напомним, что испытания сетей в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 началось 13 июля. В результате опрессовки обнаружено 228 повреждений, устранено 160.

Кстати

Мониторинг запуска горячей воды можно наблюдать на портале СГК, а также в официальном telegram-канале компании в Барнауле https://tlgg.ru/sgk_barnaul.

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