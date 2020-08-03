2020-08-03T12:46:41+03:00
Общество

В Барнауле без горячей воды остались 16 тысяч человек

Под отключение попали дома и здания в Железнодорожном и Октябрьском районах
САПОЖКОВА Александра
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Отключение горячей воды в Барнауле 2020Отключение горячей воды в Барнауле 2020Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле с 3 августа отключили горячее водоснабжение в Железнодорожном и Октябрьском районах. Без воды остались 16 тысяч человек.

Причина отключения - ввод в эксплуатацию капитально отремонтированных участков сетей по адресам: ул. Чихачева, 17, пр. Ленина, 144 и 159.

- Во время ремонта трубопроводов на этих участках жители получали горячую воду по резервным линиям. Теперь работы завершили, поэтому необходимо возвращаться на питание по теплотрассам. В связи с этим и отключают воду, - пояснили в Сибирской генерирующей компании.

Под отключение попали:

- Два административных здания, 15 домов, 2 детсада, больница по улицам 5-я Западная, Чеглецова, Чихачева, Чудненко, 40 лет Октября. Там воды не будет до 21 часа 3 августа.

- 16 административных зданий, 71 дом, 2 детсада, 2 школы, столько же больниц по улицам 80-й Гвардейской Дивизии, Северо-Западная, Матросова, пр. Ленина и др. Воды не будет до 9 часов 5 августа.

Более подробная информация - на карте. Желтым отмечены отключения из-за повреждения теплосети; оранжевым — реконструкция и ремонт теплосетей, зеленый цвет сообщает о возобновлении подачи воды. А если над домом нет знака, но горячей воды нет - следует обратиться в управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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