Из Барнаула в Белокуриху можно будет летать на самолете
С 10 августа открывается стыковочный авиарейс Томск – Барнаул – Белокуриха.
Как сообщает авиакомпания «СиЛА», самолеты будут летать три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Из Белокурихи самолет будет вылетать в 14.55, прибывать в столицу Алтайского края в 15:40. Вылет в Томск намечен на 16.10.
В обратном направлении, из Томска в Барнаул, самолет будет прибывать в 13:00, а из Барнаула в Белокуриху вылет запланирован на 13:30.
Отмечается, что стоимость билета в одну сторону - от 4 200 рублей. Сколько будет стоить билет от Барнаула до Белокурихи, не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU