2020-08-03T15:02:14+03:00
Общество

Из Барнаула в Белокуриху можно будет летать на самолете

Стыковочный авиарейс Томск – Барнаул – Белокуриха открывается 10 августа.
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
С 10 августа открывается стыковочный авиарейс Томск – Барнаул – БелокурихаС 10 августа открывается стыковочный авиарейс Томск – Барнаул – БелокурихаФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

С 10 августа открывается стыковочный авиарейс ТомскБарнаулБелокуриха.

Как сообщает авиакомпания «СиЛА», самолеты будут летать три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Из Белокурихи самолет будет вылетать в 14.55, прибывать в столицу Алтайского края в 15:40. Вылет в Томск намечен на 16.10.

В обратном направлении, из Томска в Барнаул, самолет будет прибывать в 13:00, а из Барнаула в Белокуриху вылет запланирован на 13:30.

Отмечается, что стоимость билета в одну сторону - от 4 200 рублей. Сколько будет стоить билет от Барнаула до Белокурихи, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ж/д вокзале Барнаула открыли дополнительный тоннель, ведущий в город

Старый тоннель на железнодорожном вокзале в Барнауле расконсервировали в связи со сложной эпидситуацией. Он поможет разделить потоки пассажиров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле вскроют дорожное полотно на оживленном перекрестке
Из Барнаула в Белокуриху можно будет летать на самолете
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 9 433
Полицейские обнаружили в Барнауле разлагающийся труп мужчины без лица
В Барнауле без горячей воды остались 16 тысяч человек
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 3 августа 2020 года составило 224
Алтайский техуниверситет приглашает абитуриентов на онлайн-встречи
Более 2 млн держателей карт МИР Россельхозбанка смогут получить кэшбэк за туры по стране
Среди жителей Алтайского края проведут опрос на тему здоровья
В Барнауле хоронят семью чиновника, погибшую на турбазе
Легендарный танк Т-62 из Афганистана установили в Барнауле
МЧС предупреждает жителей Алтайского края об опасностях аномальной жары
В Барнауле почти на месяц перекроют часть улицы Пролетарской
В Барнауле скончался бывший ректор медуниверситета
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 2 августа 2020 года составило 222
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 августа 2020 года составило 9326
Очередное смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае
Московский «Спартак» выразил соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью его матери
Глава Барнаула обратился к бывшим и действующим десантникам
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 августа июля 2020 года составило 9217
В Алтайском крае перекроют трассу из-за военных колонн
Алтайские дома престарелых «теряют» постояльцев
В Барнауле автомобиль сбил ребенка
Стало известно, как начнут учебный год барнаульские школьники