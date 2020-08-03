Из Барнаула в Белокуриху можно будет летать на самолете

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:02:14+03:00

Изменить размер текста: A A

С 10 августа открывается стыковочный авиарейс Томск – Барнаул – Белокуриха.

Как сообщает авиакомпания «СиЛА», самолеты будут летать три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Из Белокурихи самолет будет вылетать в 14.55, прибывать в столицу Алтайского края в 15:40. Вылет в Томск намечен на 16.10.

В обратном направлении, из Томска в Барнаул, самолет будет прибывать в 13:00, а из Барнаула в Белокуриху вылет запланирован на 13:30.

Отмечается, что стоимость билета в одну сторону - от 4 200 рублей. Сколько будет стоить билет от Барнаула до Белокурихи, не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На ж/д вокзале Барнаула открыли дополнительный тоннель, ведущий в город

Старый тоннель на железнодорожном вокзале в Барнауле расконсервировали в связи со сложной эпидситуацией. Он поможет разделить потоки пассажиров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU