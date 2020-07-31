На барнаульском вокзале открыли дополнительный тоннель, ведущий в город

31 Июль 2020 2020-07-31T10:13:36+03:00

Он был законсервирован 27 лет

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На железнодорожном вокзале в Барнауле открыли дополнительный подземный переход для пассажиров. Тоннель решили вновь ввести в эксплуатацию в связи с сохранении сложной эпидемиологической ситуации, он поможет разделить потоки пассажиров, сообщает пресс-служба мэрии города

Подземный переход был законсервирован с 1993 года. Перед открытием в тоннеле провели ремонт и установили новые поручни. Сейчас у пассажиров есть возможность выхода в город, минуя здание железнодорожного вокзала.

На вокзалах и станциях нанесли специальную разметку, разместили указатели указателей и памяток для напоминания пассажирам о необходимости соблюдения дистанции 1,5 метра друг от друга.

В поездах, на вокзалах и станциях Алтайского края обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, отметили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

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А после каждого рейса составы обрабатывают специальными составами (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU