Среди жителей Алтайского края проведут опрос на тему здоровья

3 Авг. 2020 2020-08-03T08:49:22+03:00

Специалисты Росстата будут ходить по домам с 3 августа по 1 сентября

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С 3 августа по 1 сентября специалисты Росстата проведут опрос среди жителей Алтайского края на тему состояния здоровья.

Ответы будут вносить в файлы на планшетных компьютерах, при этом у респондентов не попросят какие-либо документы (данные будут строго конфиденциальные). Интервьюеры при этом будут иметь специальное удостоверение.

- В Алтайском крае обойдут 945 домохозяйств, - сообщили в Алтайкрайстате. - При этом будут соблюдены санитарно-эпидемиологические требования.

Данные опроса послужат для формирования официальной статистической информации. Ее опубликуют в конце 2020 года на портале Росстата.

Отмечается, что подобное наблюдение проводилось в России в 2019 году. Его итоги показали, что в России здорового образа жизни придерживаются 12% людей старше 15 лет, а на Алтае таких 6,6%. Также выяснилось, что ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян - 60 лет, а среди жителей Алтайского края – 56 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU