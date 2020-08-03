Легендарный танк Т-62 из Афганистана установили в Барнауле
В Барнауле на пл. Ветеранов в честь 90-летия Воздушно-десантных войск установили легендарный танк Т-62.
Боевая техника доставлена из войсковой части и размещена на специально подготовленной площадке. Примечательно, что машина принимала участие в реальных боевых действиях в Афганистане.
В алтайской организации «Российского Союза ветеранов Афганистана» отметили, что танк Т-62 стал частью выставки военной техники под открытым небом, размещенной на площади Ветеранов.
- В дальнейших планах — сделать эту площадку основным местом для всех мероприятий патриотического воспитания молодёжи, памятных мероприятий ветеранов боевых действий, — сказал Сергей Завалихин, председатель правления алтайской организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
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ИСТОЧНИК KP.RU