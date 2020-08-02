«Никто, кроме нас!». В Барнауле отметили 90-летие ВДВ

В воскресенье, 2 августа, в Барнауле прошли мероприятия, в честь 90-летнего юбилея Воздушно-десантных войск.

Главная встреча, по сложившейся годами традиции, прошла на площади Ветеранов у Дома интернационального движения. В торжественном мероприятии приняли участие самые высокие лица региона: губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель АКЗС Александр Романенко, руководители управлений ФСБ, МВД и МЧС России по региону. Пользуясь случаем, они лично выступили с поздравительными речами перед виновниками торжества.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/793975" frameborder="0"></iframe> День ВДВ-2020 в Барнауле.Автор: Олег УКЛАДОВ

- Мы храним память, помним всех героев-десантников, которые защищали нашу страну. И в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время они боролись с терроризмом, выполняли свой интернациональный долг. Мы помним всех и каждого, и чтим их имена. Многие наши земляки и после службы остаются верными девизу «Никто, кроме нас!». Занимаясь каждый своим делом в мирной жизни, воины-десантники ведут очень большую общественную работу, заботясь о ветеранах и о сохранении памяти, занимаясь патриотическим воспитанием подрастающего поколения, - подчеркнул Виктор Томенко.

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

В честь 90-летия ВДВ воинам вручили юбилейные медали. Отдельное поздравительное письмо в их адрес направил наш земляк, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов. Помимо этого военный комиссар Алтайского края Сергей Катрашенко вручил Виктору Томенко Благодарственное письмо от командующего Воздушно-десантными войсками Российской Федерации Андрея Сердюкова.

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

В конце митинга гости возложили цветы к Вечному огню, а после десантники по давней традиции отправились на Власихинское кладбище, чтобы еще раз отдать дань памяти и уважения своим однополчанам. В этом году, к сожалению, из-за сложившейся эпидситуации праздник состоялся лишь формально, без показательных выступлений.

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Празднование 90-летия ВДВ в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ