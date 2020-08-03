МЧС предупреждает жителей Алтайского края об опасностях аномальной жары
В связи с аномальной жарой в Алтайском каре возможен рост числа бытовых и природных пожаров и происшествий на воде. Об этом жителей региона предупреждают сотрудники МЧС. Также не исключены тепловые удары.
По данным гидрометцентра, по 6 августа в крае местами температуры воздуха будет подниматься до + 30 градусов и выше. В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют придерживаться следующих правил:
- не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву;
- не бросать непотушенные окурки и спички, особенно из окон автомобилей,
- не позволять детям играть с огнем.
- Возгорания в природе крайне опасны. При такой жаркой погоде любая небрежность с огнём за секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями, - отмечают в управлении МЧС по краю.
Также спасатели советуют:
- не находиться долго на солнце, прятаться в тень;
- носить светлую одежду и обязательно головной убор;
- пить больше воды,
- купаться только в официально разрешенных местах, при этом не злоупотреблять спиртным,
- не оставлять без присмотра на воде детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU