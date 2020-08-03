2020-08-03T04:49:06+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Алтайского края об опасностях аномальной жары

Температуры воздуха в регионе поднимется до + 30 градусов и выше
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Погода в Алтайском крае в начале августа будет аномально жаркойПогода в Алтайском крае в начале августа будет аномально жаркойФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В связи с аномальной жарой в Алтайском каре возможен рост числа бытовых и природных пожаров и происшествий на воде. Об этом жителей региона предупреждают сотрудники МЧС. Также не исключены тепловые удары.

По данным гидрометцентра, по 6 августа в крае местами температуры воздуха будет подниматься до + 30 градусов и выше. В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют придерживаться следующих правил:

- не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву;

- не бросать непотушенные окурки и спички, особенно из окон автомобилей,

- не позволять детям играть с огнем.

- Возгорания в природе крайне опасны. При такой жаркой погоде любая небрежность с огнём за секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями, - отмечают в управлении МЧС по краю.

Также спасатели советуют:

- не находиться долго на солнце, прятаться в тень;

- носить светлую одежду и обязательно головной убор;

- пить больше воды,

- купаться только в официально разрешенных местах, при этом не злоупотреблять спиртным,

- не оставлять без присмотра на воде детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сюрприз природы: на Алтае в разгар теплого лета зацвел маральник

Красивые снимки опубликовали сотрудники Алтайского заповедника (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 2 млн держателей карт МИР Россельхозбанка смогут получить кэшбэк за туры по стране
Среди жителей Алтайского края проведут опрос на тему здоровья
В Барнауле хоронят семью чиновника, погибшую на турбазе
Легендарный танк Т-62 из Афганистана установили в Барнауле
МЧС предупреждает жителей Алтайского края об опасностях аномальной жары
В Барнауле почти на месяц перекроют часть улицы Пролетарской
В Барнауле скончался бывший ректор медуниверситета
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 2 августа 2020 года составило 222
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 августа 2020 года составило 9326
Очередное смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае
Московский «Спартак» выразил соболезнования Александру Соболеву в связи со смертью его матери
Глава Барнаула обратился к бывшим и действующим десантникам
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 1 августа июля 2020 года составило 9217
В Алтайском крае перекроют трассу из-за военных колонн
Алтайские дома престарелых «теряют» постояльцев
В Барнауле автомобиль сбил ребенка
Стало известно, как начнут учебный год барнаульские школьники