МЧС предупреждает жителей Алтайского края об опасностях аномальной жары

3 Авг. 2020 2020-08-03T04:49:06+03:00

Погода в Алтайском крае в начале августа будет аномально жаркой Фото: Олег УКЛАДОВ

Температуры воздуха в регионе поднимется до + 30 градусов и выше

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В связи с аномальной жарой в Алтайском каре возможен рост числа бытовых и природных пожаров и происшествий на воде. Об этом жителей региона предупреждают сотрудники МЧС. Также не исключены тепловые удары.

По данным гидрометцентра, по 6 августа в крае местами температуры воздуха будет подниматься до + 30 градусов и выше. В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют придерживаться следующих правил:

- не разводить костры, не сжигать мусор и сухую траву;

- не бросать непотушенные окурки и спички, особенно из окон автомобилей,

- не позволять детям играть с огнем.

- Возгорания в природе крайне опасны. При такой жаркой погоде любая небрежность с огнём за секунды может стать большим пожаром с тяжёлыми последствиями, - отмечают в управлении МЧС по краю.

Также спасатели советуют:

- не находиться долго на солнце, прятаться в тень;

- носить светлую одежду и обязательно головной убор;

- пить больше воды,

- купаться только в официально разрешенных местах, при этом не злоупотреблять спиртным,

- не оставлять без присмотра на воде детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU