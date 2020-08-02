Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 2 августа 2020 года составило 222

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:36:46+03:00

За прошедшие сутки в ковидных госпиталях скончались три человека Фото: Анна СЕМИНА

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 2 августа 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 2 августа 2020 года увеличилось еще на три случая и составило 222.

Такие данные приводит оперативный штаб региона. По его информации, из последних трех случаев от COVID-19 скончался один пациент, остальные – по иной причине. Таким образом, из общего числа погибших от коронавируса умерли 89 человек, по иным причинам – 130. На экспертизе находятся три человека.

Тем временем растет и число выздоровевших, пусть и не заметными темпами. Так за минувшие сутки выписали 15 человек (общее число выздоровевших – 7348). Лечение продолжают 1756 человек, из них в госпиталях находятся 887 пациентов, амбулаторное лечение получают 869 пациентов. Тяжелобольных – 109, на аппарате ИВЛ – 29 пациентов.

Установлено, что из общего числа заболевших 161 случай – завозной; 4866 случаев были выявлены по контакту с ранее заболевшими лицами. В 1930 – коронавирус найдет у больных внебольничной пневмонией, 3189 – у заболевших ОРВИ, в 4207 случаях – отмечается бессимптомное течение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 августа 2020 года составило 9326

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по состоянию на 2 августа 2020 года увеличилось еще на 109 человек и составило 9326 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU