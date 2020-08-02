Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 2 августа 2020 года составило 222
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 2 августа 2020 года увеличилось еще на три случая и составило 222.
Такие данные приводит оперативный штаб региона. По его информации, из последних трех случаев от COVID-19 скончался один пациент, остальные – по иной причине. Таким образом, из общего числа погибших от коронавируса умерли 89 человек, по иным причинам – 130. На экспертизе находятся три человека.
Тем временем растет и число выздоровевших, пусть и не заметными темпами. Так за минувшие сутки выписали 15 человек (общее число выздоровевших – 7348). Лечение продолжают 1756 человек, из них в госпиталях находятся 887 пациентов, амбулаторное лечение получают 869 пациентов. Тяжелобольных – 109, на аппарате ИВЛ – 29 пациентов.
Установлено, что из общего числа заболевших 161 случай – завозной; 4866 случаев были выявлены по контакту с ранее заболевшими лицами. В 1930 – коронавирус найдет у больных внебольничной пневмонией, 3189 – у заболевших ОРВИ, в 4207 случаях – отмечается бессимптомное течение.
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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 августа 2020 года составило 9326
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по состоянию на 2 августа 2020 года увеличилось еще на 109 человек и составило 9326 (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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