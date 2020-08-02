Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 августа 2020 года составило 9326

2 Авг. 2020 2020-08-02T12:00:16+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 2 августа 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по состоянию на 2 августа 2020 года увеличилось еще на 109 человек и составило 9326.

По данным оперативного штаба география выявления новых инфицированных выглядит следующим образом: Барнаул – 21, Бийск – 20, Рубцовск – 8, Крутихинский район – 7, Мамонтовский район – 5, Михайловский и Тальменский районы – по 4 случая, Новоалтайск, Топчихинский, Егорьевский, Зональный и Благовещенский районы – по 3, Заринск, ЗАТО Сибирский, Яровое, Волчихинский, Залесовский, Поспелихинский, Рубцовский, Смоленский, Троицкий, Тюменцевский и Шипуновский районы – по 2, Камень-на-Оби, Славгород и Бийский район – по одному случаю.

Вместе с тем зафиксированы еще три гибели пациентов. Один случай непосредственно связан с COVID-19. На лечении в стационарах остаются 887 человек. Амбулаторно наблюдаются 869. Выписались по выздоровлению 7348, в том числе 15 за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU