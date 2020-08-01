Стало известно, как начнут учебный год барнаульские школьники

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:10:32+03:00

Оснований для введения повсеместного дистанта пока нет

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В администрации Барнаула разъяснили, в каком формате начнется учеба в школах 1 сентября. Родителей больше всего волнует вопрос, вернут ли дистанционное образование.

– Новый учебный год в школах Барнаула планируется начать в обычном, традиционном формате, в стенах школ. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Начата подготовка к новому учебному году, осуществляется приёмка школ. Уже сейчас прорабатываются все меры для соблюдения безопасности детей, – рассказал председатель комитета по образованию города Барнаула Андрей Муль.

Андрей Муль отметил, что каждое утро сотрудникам, учителям, родителям, посещающим учебные заведения будут измерять температуру.

Председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы Марина Понкрашева также заявила, что сегодня нет оснований говорить о введении повсеместного дистанта. Однако, если эпидобстановка будет ухудшаться, такой формат возможен.

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ИСТОЧНИК KP.RU