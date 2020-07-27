В Барнауле началась приемка школ и детских садов к новому учебному году
Сегодня, 27 июля, в Барнауле началась приемка школ и детских садов к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Как рассказал глава городского комитета по образованию Андрей Муль, на подготовку к новому учебному году из бюджета выделено порядка 112 млн рублей, под финансирование в этом году попало около ста объектов. В образовательных учреждениях делали текущий ремонт кровель и внутренних систем зданий, спортзалов и благоустраивали территории.
В пресс-службе администрации города сообщают, что в 16 детских садах до конца года откроют дополнительные группы. Ремонт помещений еще продолжается, его завершение не привязано к приемке.
Приемка образовательных учреждений продлится до 14 августа. К этому времени комиссия проверит готовность 286 организаций
ИСТОЧНИК KP.RU