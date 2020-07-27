27 Июль 2020 2020-07-27T09:33:30+03:00

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Сегодня, 27 июля, в Барнауле началась приемка школ и детских садов к новому учебному году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказал глава городского комитета по образованию Андрей Муль, на подготовку к новому учебному году из бюджета выделено порядка 112 млн рублей, под финансирование в этом году попало около ста объектов. В образовательных учреждениях делали текущий ремонт кровель и внутренних систем зданий, спортзалов и благоустраивали территории.

В пресс-службе администрации города сообщают, что в 16 детских садах до конца года откроют дополнительные группы. Ремонт помещений еще продолжается, его завершение не привязано к приемке.

Приемка образовательных учреждений продлится до 14 августа. К этому времени комиссия проверит готовность 286 организаций

ИСТОЧНИК KP.RU