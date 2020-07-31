2020-07-31T13:16:46+03:00
Происшествия

Из квартиры жительницы Барнаула пропали все вещи

Сумма ущерба составила 50 тыс. рублей
Поделиться:
В подъезде.В подъезде.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Барнауле из квартиры девушки украли все вещи. Вскоре полицейские задержали подозреваемого.

Пострадавшая рассказала, что около месяца назад переехала на новую квартиру, но часть вещей оставила по старому адресу. Через некоторое время решив проверить жилище, девушка обнаружила, что входная дверь и окно были открыты, а из помещения пропали стиральная машина, два утюга, два чайника, бижутерия и вся женская одежда. Сумма ущерба превысила 50 тыс.рублей.

Вскоре правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника, его задержали. Подозреваемым оказался ранее судимый 27-летний барнаулец. Из похищенного он успел продать только стиральную машину, остальные вещи изъяли.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае мужчина с особой жестокостью убил собственного брата

Теперь ему грозит пожизненный срок (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из квартиры жительницы Барнаула пропали все вещи
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 215
На Алтае начали испытания новой установки трамбования угля
Жители Алтая получили от Россельхозбанка кредитов на 12 млрд рублей
Младенец и женщина пострадали в ДТП в Барнауле
ВТБ предупреждает о мошенничестве со стороны отдельных Паевых инвестиционных фондов
В Алтайском крае полицейские задержали вооруженного пенсионера
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 7314
На барнаульском вокзале открыли дополнительный тоннель, ведущий в город
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 9109
В Барнауле камера сняла, как кроссовер сбил 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Алтайские предприниматели могут поставить Чебурашек в Болгарию
В Барнауле у места смертельной драки появился пост охраны
«Ростелеком» подарил доступ в Wink и конструктор маленькому гению из Барнаула
В Алтайском крае пропал худощавый 46-летний мужчина
На Алтае мужчина зверски забил доской бездомного и спрятал труп в стоге сена
Какой будет погода в последний день июля в Алтайском крае
На Алтае мужчина с особой жестокостью убил собственного брата
Семья встретила на алтайской трассе дикого медведя
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
Супругу алтайского депутата лишили квартиры в Москве стоимостью 65 млн рублей
Алтай-Кокс определил самые благоустроенные территории завода
В барнаульском транспорте нарушают нормы санитарной обработки
Алтайский край вошел в топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в ВТБ под 6,5%
Алтайские компании примут участие в выставке WorldFood Moscow 2020
Александр Карелин высказался по поводу гибели барнаульца Павла Рохлова
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»
Таксист «обчистил» машину барнаульца
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 30 июля 2020 года составило 211