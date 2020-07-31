Из квартиры жительницы Барнаула пропали все вещи

31 Июль 2020 2020-07-31T13:16:46+03:00

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В Барнауле из квартиры девушки украли все вещи. Вскоре полицейские задержали подозреваемого.

Пострадавшая рассказала, что около месяца назад переехала на новую квартиру, но часть вещей оставила по старому адресу. Через некоторое время решив проверить жилище, девушка обнаружила, что входная дверь и окно были открыты, а из помещения пропали стиральная машина, два утюга, два чайника, бижутерия и вся женская одежда. Сумма ущерба превысила 50 тыс.рублей.

Вскоре правоохранители установили личность предполагаемого злоумышленника, его задержали. Подозреваемым оказался ранее судимый 27-летний барнаулец. Из похищенного он успел продать только стиральную машину, остальные вещи изъяли.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье о краже.

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ИСТОЧНИК KP.RU