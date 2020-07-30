На Алтае мужчина с особой жестокостью убил собственного брата

30 Июль 2020 2020-07-30T15:52:37+03:00

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 54-летнего жителя Петропавловского района. Его обвиняют в жестоком убийстве собственного брата.

Как установило следствие, драма разыгралась в марте этого года. Обвиняемый жил в одном доме со своей престарелой матерью и 56-летним братом, который перенес серьезную болезнь, и поэтому ему требовалась посторонняя помощь и специальный уход. Этим занималась сама женщина. Это-то и не нравилось родственнику.

В тот день, находящийся под действием алкоголя мужчина начал скандалить. Между братьями разгорелся нешуточный конфликт. Обидчик взялся за нож и на глазах у матери более 40 раз ударил им оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью». В настоящее время расследование завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение. Материалы переданы в суд. Селянину грозит пожизненный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU