Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 215

31 Июль 2020 2020-07-31T12:40:07+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года

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В Алтайском крае по состоянию на 31 июля скончались 215 человек с коронавирусом, в том числе 87 случаев от COVID-19, 125 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за сутки умерли 4 человека с коронаврусом: 1 – от COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 9109, в том числе 861 ребенок до 17 лет включительно.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 52, Рубцовск – 12, Бийск–8, Новоалтайск – 6, Славгород и Волчихинский район – по 4, Михайловский и Топчихинский районы – по 3, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский районы – по 2, Заринск, Камень на Оби, ЗАТО Сибирский, Тальменский, Хабарский, Шипуновский, Змеиногорский, Кулундинский и Рубцовский районы – по одному случаю.

Из общего числа заболевших 160 случаев – завозные, 4722 – по контакту с ранее заболевшими. Из 9 109 заболевших: 1 887 – у больных внебольничной пневмонией, 3 132 – у заболевших ОРВИ, в 4 090 случаях – бессимптомное течение.

Отметим, что выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 7314 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU