2020-07-31T12:57:10+03:00
Происшествия

Жители Алтая получили от Россельхозбанка кредитов на 12 млрд рублей

В июле банк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кредитный портфель физических лиц в Алтайском филиале Россельхозбанка превысил 12,4 млрд рублей, показав прирост с начала года более чем на 616 млн рублей, или 5,2%. Наиболее востребованными на территории Алтайского края и республики Алтай кредитными программами для частных клиентов являются рефинансирование кредитов сторонних банков и пенсионные кредиты.

В июле 2020 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. В зависимости от программы кредитования снижение составило до 2,4 п.п.

Так, к 20-летию Банка была объявлена акция «Кредит Юбилейный», которая заканчивается 1 августа, и по ней можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн рублей, по сниженной ставке от 5,9% годовых, либо рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках, на общую сумму до 3 млн рублей. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

По пенсионным программам кредитования минимальная ставка составит 6,5% годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 млн рублей со сроком до 7 лет.

Процентные ставки по другим программам потребительского кредитования без обеспечения на любые цели также снижены и составляют от 6,9% годовых.

Процентные ставки действуют при оформлении программы страхования жизни.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте РСХБ в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента, а также с участием мобильных работников Банка.

«Россельхозбанк всегда поддерживает продуктовую линейку для частных клиентов на самых привлекательных условиях. В настоящий момент снижены процентные ставки по всем потребительским кредитам для различных категорий клиентов, в том числе пенсионеров. Теперь наши заемщики могут получить кредитные средства на личные цели или рефинансировать ранее полученные кредиты на более выгодных условиях по всем направлениям и продуктам потребительского кредитования», - отметила заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Руденко.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я сделала это из-за большой любви»: Жена рэпера Versus Battle Энди Картрайта рассказала, почему расчленила мужа

По словам женщины, она хотела избавиться от останков, а всем сообщить, что Энди загадочно исчез (подробности)

«Последние три недели он был в запое»: Друзья погибшего рэпера не верят в версию с передозом наркотиков

Основатель YouTube-проекта Saint Cypher Александр Зиганшин, друг погибшего, уверяет, что Энди ничем запрещенным не грешил (подробности)

Еще больше материалов по теме: «УМЕР ЭНДИ КАРТРАЙТ, УЧАСТНИК VERSUS BATTLE»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из квартиры жительницы Барнаула пропали все вещи
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 215
На Алтае начали испытания новой установки трамбования угля
Жители Алтая получили от Россельхозбанка кредитов на 12 млрд рублей
Младенец и женщина пострадали в ДТП в Барнауле
ВТБ предупреждает о мошенничестве со стороны отдельных Паевых инвестиционных фондов
В Алтайском крае полицейские задержали вооруженного пенсионера
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 7314
На барнаульском вокзале открыли дополнительный тоннель, ведущий в город
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 9109
В Барнауле камера сняла, как кроссовер сбил 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Алтайские предприниматели могут поставить Чебурашек в Болгарию
В Барнауле у места смертельной драки появился пост охраны
«Ростелеком» подарил доступ в Wink и конструктор маленькому гению из Барнаула
В Алтайском крае пропал худощавый 46-летний мужчина
На Алтае мужчина зверски забил доской бездомного и спрятал труп в стоге сена
Какой будет погода в последний день июля в Алтайском крае
На Алтае мужчина с особой жестокостью убил собственного брата
Семья встретила на алтайской трассе дикого медведя
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
Супругу алтайского депутата лишили квартиры в Москве стоимостью 65 млн рублей
Алтай-Кокс определил самые благоустроенные территории завода
В барнаульском транспорте нарушают нормы санитарной обработки
Алтайский край вошел в топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в ВТБ под 6,5%
Алтайские компании примут участие в выставке WorldFood Moscow 2020
Александр Карелин высказался по поводу гибели барнаульца Павла Рохлова
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»
Таксист «обчистил» машину барнаульца
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 30 июля 2020 года составило 211