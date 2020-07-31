Жители Алтая получили от Россельхозбанка кредитов на 12 млрд рублей

31 Июль 2020 2020-07-31T12:57:10+03:00

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Кредитный портфель физических лиц в Алтайском филиале Россельхозбанка превысил 12,4 млрд рублей, показав прирост с начала года более чем на 616 млн рублей, или 5,2%. Наиболее востребованными на территории Алтайского края и республики Алтай кредитными программами для частных клиентов являются рефинансирование кредитов сторонних банков и пенсионные кредиты.

В июле 2020 года Россельхозбанк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. В зависимости от программы кредитования снижение составило до 2,4 п.п.

Так, к 20-летию Банка была объявлена акция «Кредит Юбилейный», которая заканчивается 1 августа, и по ней можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн рублей, по сниженной ставке от 5,9% годовых, либо рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках, на общую сумму до 3 млн рублей. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

По пенсионным программам кредитования минимальная ставка составит 6,5% годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 млн рублей со сроком до 7 лет.

Процентные ставки по другим программам потребительского кредитования без обеспечения на любые цели также снижены и составляют от 6,9% годовых.

Процентные ставки действуют при оформлении программы страхования жизни.

Заявку на любой из этих кредитов можно подать без посещения офисов Россельхозбанка: на официальном сайте РСХБ в сети Интернет, через Интернет-Банк или Мобильный банк клиента, а также с участием мобильных работников Банка.

«Россельхозбанк всегда поддерживает продуктовую линейку для частных клиентов на самых привлекательных условиях. В настоящий момент снижены процентные ставки по всем потребительским кредитам для различных категорий клиентов, в том числе пенсионеров. Теперь наши заемщики могут получить кредитные средства на личные цели или рефинансировать ранее полученные кредиты на более выгодных условиях по всем направлениям и продуктам потребительского кредитования», - отметила заместитель директора Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Татьяна Руденко.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».

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ИСТОЧНИК KP.RU