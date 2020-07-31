В Алтайском крае полицейские задержали вооруженного пенсионера
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего бийчанина,которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчина направил пистолет на полицейских, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, вечером 29 июля мужчина в своей квартире угрожал жене огнестрельным оружием. На место происшествия выехали правоохранители. Они попытались уговорить мужчину сложить оружие и боеприпасы.
Когда дверь открылась, хозяин квартиры направил заряженный пистолет на полицейских, которые зашли внутрь. Для того, чтобы предотвратить преступление, один из сотрудников схватил мужчину за руку и наклонил пистолет вниз. После этого бийчанин выстрелил.
– В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем готовится ходатайств в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – отмечают в ведомстве.
Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.
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ИСТОЧНИК KP.RU