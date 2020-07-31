2020-07-31T11:34:42+03:00
Происшествия

В Алтайском крае полицейские задержали вооруженного пенсионера

Он угрожал жене и направил оружие на правоохранителей
Константин Санталов
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Пистолет.Пистолет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего бийчанина,которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчина направил пистолет на полицейских, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, вечером 29 июля мужчина в своей квартире угрожал жене огнестрельным оружием. На место происшествия выехали правоохранители. Они попытались уговорить мужчину сложить оружие и боеприпасы.

Когда дверь открылась, хозяин квартиры направил заряженный пистолет на полицейских, которые зашли внутрь. Для того, чтобы предотвратить преступление, один из сотрудников схватил мужчину за руку и наклонил пистолет вниз. После этого бийчанин выстрелил.

– В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем готовится ходатайств в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – отмечают в ведомстве.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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