В Алтайском крае полицейские задержали вооруженного пенсионера

31 Июль 2020 2020-07-31T11:34:42+03:00

Он угрожал жене и направил оружие на правоохранителей

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 68-летнего бийчанина,которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчина направил пистолет на полицейских, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, вечером 29 июля мужчина в своей квартире угрожал жене огнестрельным оружием. На место происшествия выехали правоохранители. Они попытались уговорить мужчину сложить оружие и боеприпасы.

Когда дверь открылась, хозяин квартиры направил заряженный пистолет на полицейских, которые зашли внутрь. Для того, чтобы предотвратить преступление, один из сотрудников схватил мужчину за руку и наклонил пистолет вниз. После этого бийчанин выстрелил.

– В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем готовится ходатайств в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – отмечают в ведомстве.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU