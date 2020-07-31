2020-07-31T05:05:47+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина зверски забил доской бездомного и спрятал труп в стоге сена

Обвиняемый надеялся, что погибшего не будут искать
Константин Санталов
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, обвиняемого жестком убийстве, пишет краевой Следком.

Все произошло в мае этого года, когда обвиняемый занимался сбором растений в одном из сел Тальменского района.

По данным следствия, после рабочего дня сельчане начали выпивать в арендуемом доме. Вскоре между мужчиной и еще одним работником произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый больше 30 раз ударил деревянной доской по голове знакомого.

После этого, чтобы скрыть следы преступления, мужчина погрузил труп в тележку и вывез на окраину села, спрятав его в стоге соломы. Обвиняемый надеялся, что погибшего никто не будет искать, потому что тот являлся человеком без определенного места жительства

В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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