Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 7314
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 31 июля 2020 года увеличилось еще на 156 человек и составило 7314.
Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 111 и составило 9109. В настоящее время в регионе тяжелобольных пациентов – 104, на аппарате ИВЛ – 27.
Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – 1580 человек, из них в инфекционных госпиталях находятся 945 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 635 человек.
В настоящее время находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2048 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 300 тыс.человек.
Напомним, из 9109 заболевших: 1887 – у больных внебольничной пневмонией, 3 132 – у заболевших ОРВИ, в 4 090 случаях – бессимптомное течение.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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