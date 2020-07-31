2020-07-31T10:31:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 7314

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 31 июля 2020 года
Константин Санталов
Поделиться:
В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 31 июля 2020 года увеличилось еще на 156 человек и составило 7314.

Однако при этом растет и число инфицированных. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их количество увеличилось на 111 и составило 9109. В настоящее время в регионе тяжелобольных пациентов – 104, на аппарате ИВЛ – 27.

Всего заболевших, которые на сегодняшний день продолжают лечение – 1580 человек, из них в инфекционных госпиталях находятся 945 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 635 человек.

В настоящее время находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2048 человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 300 тыс.человек.

Напомним, из 9109 заболевших: 1887 – у больных внебольничной пневмонией, 3 132 – у заболевших ОРВИ, в 4 090 случаях – бессимптомное течение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 9109

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Из квартиры жительницы Барнаула пропали все вещи
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 215
На Алтае начали испытания новой установки трамбования угля
Жители Алтая получили от Россельхозбанка кредитов на 12 млрд рублей
Младенец и женщина пострадали в ДТП в Барнауле
ВТБ предупреждает о мошенничестве со стороны отдельных Паевых инвестиционных фондов
В Алтайском крае полицейские задержали вооруженного пенсионера
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 7314
На барнаульском вокзале открыли дополнительный тоннель, ведущий в город
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 9109
В Барнауле камера сняла, как кроссовер сбил 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе
Алтайские предприниматели могут поставить Чебурашек в Болгарию
В Барнауле у места смертельной драки появился пост охраны
«Ростелеком» подарил доступ в Wink и конструктор маленькому гению из Барнаула
В Алтайском крае пропал худощавый 46-летний мужчина
На Алтае мужчина зверски забил доской бездомного и спрятал труп в стоге сена
Какой будет погода в последний день июля в Алтайском крае
На Алтае мужчина с особой жестокостью убил собственного брата
Семья встретила на алтайской трассе дикого медведя
ВТБ Онлайн теперь доступен для владельцев HUAWEI и HONOR
Супругу алтайского депутата лишили квартиры в Москве стоимостью 65 млн рублей
Алтай-Кокс определил самые благоустроенные территории завода
В барнаульском транспорте нарушают нормы санитарной обработки
Алтайский край вошел в топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в ВТБ под 6,5%
Алтайские компании примут участие в выставке WorldFood Moscow 2020
Александр Карелин высказался по поводу гибели барнаульца Павла Рохлова
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Растущий доход»
Таксист «обчистил» машину барнаульца
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 30 июля 2020 года составило 211