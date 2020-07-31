Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года составило 9109
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 июля 2020 года выросло на 111 человек и составило 9109 случаев инфицирования, в том числе 861 ребенок до 17 лет включительно, сообщает оперативный штаб Алтайского края
Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 52, Рубцовск – 12, Бийск–8, Новоалтайск – 6, Славгород и Волчихинский район – по 4, Михайловский и Топчихинский районы – по 3, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский районы – по 2, Заринск, Камень на Оби, ЗАТО Сибирский, Тальменский, Хабарский, Шипуновский, Змеиногорский, Кулундинский и Рубцовский районы – по одному случаю.
Из общего числа заболевших 160 случаев – завозные, 4722 – по контакту с ранее заболевшими. Из 9 109 заболевших: 1 887 – у больных внебольничной пневмонией, 3 132 – у заболевших ОРВИ, в 4 090 случаях – бессимптомное течение.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 300 тыс. челвоек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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