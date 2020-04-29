В пригородных электричках Барнаула нанесли безопасную разметку

29 Апр 2020 2020-04-29T06:03:11+03:00

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В пригородных электричках, курсирующих из Барнаула теперь есть разметка для соблюдения пассажирами социальной дистанции.

Это требуется сделать, даже несмотря на заметное снижение пассажиропотока, ведь несмотря на ограничительные меры, пригородное сообщение между муниципалитетами сохранено полностью.

Помимо разметки, как одной из меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции, в пути следования контролеры-кассиры рекомендуют пассажирам занимать места не ближе полутора метров друг к другу. Аналогичная разметка ранее также была нанесена на вокзалах - у билетных касс, в залах ожидания.

- Объявления о необходимости соблюдать социальную дистанцию размещены на дверях в вагонах, на вокзалах. Также в пути и по громкой связи на вокзале пассажирам напоминают о мерах профилактики коронавирусной инфекции, - сообщают в пресс-службе правительства края.

Для того, что эта дистанция в принципе была возможна, на направлениях Барнаул - Ребриха, Барнаул - Алейская, Барнаул - Овчинниково, Барнаул - Бийск, Барнаул – Рубцовск были добавлены дополнительные вагоны.

После выполнения рейса составы обрабатывают специальными обеззараживающими средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU