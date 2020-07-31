2020-07-31T05:11:26+03:00
Общество

Какой будет погода в последний день июля в Алтайском крае

Воздух прогреется до +26 градусов
Константин Санталов
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Девушка с зонтом.Девушка с зонтом.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае в пятницу, 31 июля, ожидается неустойчивая погода. В регионе будет тепло, но в отдельных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы, пишет алтайский ЦГМС.

Днем в крае воздух прогреется до +21…+26 градусов. В регионе будет дуть юго-восточный ветер, 2-7 м/с, местами возможны порывы 16 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра поднимется до отметки +21…+23 градуса. В конце дня прогнозируют кратковременный дождь. В краевой столице будет дуть юго-восточный ветер, 2-7 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что по прогнозам синоптиков, к выходным в Алтайском крае будет солнечно. Температура начнет повышаться на 1-2 градуса каждый день, а значит совсем скоро в регионе заметно потеплеет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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