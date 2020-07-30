Таксист «обчистил» машину барнаульца
В Барнауле полицейские подозревают таксиста в краже из чужой машины.
Заявление поступило от 42-летнего мужчины. Он рассказал, что ранним утром услышал, как сработала сигнализация на его автомобиле. Спустившись на улицу, он увидел, что неизвестные похитили из его машины туристическую палатку, задний дворник, компрессор и спойлер багажника. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.
Полицейские установили личность предполагаемого вора. Им оказался 36-летний житель краевой столицы, который работает водителем в одном из сервисов такси.
- Ранее подозреваемый уже был судим за подобное преступление. Похищенное имущество было изъято по месту жительства задержанного, - отмечают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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ИСТОЧНИК KP.RU