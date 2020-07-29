2020-07-29T12:24:38+03:00
Происшествия

Барнаулец похитил телефон у беспомощного человека

За это его осудили по статье о грабеже
Иван ОЛЕКСЮК
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Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, когда к нему подошел осужденный.Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, когда к нему подошел осужденный.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле признали виновным мужчину, который похитил телефон у человека в беспомощном состоянии. Как сообщает помощник прокурора Ленинского района Барнаула Юлия Чиндяскина, все произошло в феврале текущего года у дома 26 по ул. Шукшина.

Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, когда к нему подошел осужденный. Тот просил о помощи, но вместо того, чтобы помочь подняться упавшему в снег человеку, тот забрал выпавший телефон и ушел.

- Умысел на совершение хищения телефона у него возник тогда, когда потерпевший обратился к нему с просьбой помочь встать, поскольку самостоятельно подняться он не мог. Проигнорировав просьбу, осужденный похитил телефон, несмотря на просьбы потерпевшего его вернуть, - говорят в прокуратуре.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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