Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 30 июля 2020 года составило 211
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 30 июля 2020 года возросло еще на семь случаев и составило 211.
По данным оперативного штаба, непосредственно от коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались двое, остальные от иных причин. В общей сложности опасный вирус сгубил 86 человек, по иным причинам погибли 122 человека. Еще три находятся на экспертизе.
В это же время выписались из госпиталей 225 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся составляет 7158 жителей края. В больницах остаются 975 человек. На амбулаторном лечении 654 инфицированных. Тяжелобольных – 103, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 28.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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