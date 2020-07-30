2020-07-30T09:35:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 30 июля 2020 года составило 211

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 30 июля 2020 года
Анна СЕМИНА
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За минувшие сутки скончались семь пациентов с коронавирусомЗа минувшие сутки скончались семь пациентов с коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 30 июля 2020 года возросло еще на семь случаев и составило 211.

По данным оперативного штаба, непосредственно от коронавирусной инфекции за минувшие сутки скончались двое, остальные от иных причин. В общей сложности опасный вирус сгубил 86 человек, по иным причинам погибли 122 человека. Еще три находятся на экспертизе.

В это же время выписались из госпиталей 225 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся составляет 7158 жителей края. В больницах остаются 975 человек. На амбулаторном лечении 654 инфицированных. Тяжелобольных – 103, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 28.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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