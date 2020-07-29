Предпринимателей зовут на международную выставку франшиз

29 Июль 2020 2020-07-29T11:20:08+03:00

Она пройдет в сентябре в Москве

Изменить размер текста: A A

Центр Мой бизнес формирует делегацию для участия в Международной выставке франшиз BUYBRAND Expo 2020, которая будет проходить с 10 по 12 сентября 2020 года в Москве.

Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo является одной из самых авторитетных площадок Евразии в сфере франчайзинга. Мероприятие привлекает сотни брендов и тысячи инвесторов со всего мира. BUYBRAND Expo задает тренды и создает условия для развития бизнеса по франшизе.

Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo проводится с 2003 года и задает тренды развития франчайзинга в России и странах СНГ.

Только на выставке Вы можете напрямую и на нейтральной территории встретиться со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнать новые тенденции развития рынка и принять непосредственное участие в его формировании. BUYBRAND Expo позволяет презентовать ваше предложение с самой выгодной стороны.

Участие в выставке – это действенный канал продаж, а также показатель стабильности и развития компании.

За 18 лет в BUYBRAND Expo приняли участие более 1300 компаний и свыше 110000 предпринимателей из более чем 40 стран. Благодаря BUYBRAND Expo в России и странах СНГ открылось свыше 15000 предприятий.

Центр Мой бизнес берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.

Количество участников ограничено.

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону: 8-800-222-83-22 (доб.207). Регистрация открыта на мойбизнес22.рф

Еще больше информации по поддержке малого и среднего бизнеса в Алтайском крае смотрите здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU