В Барнауле запретят остановку рядом с памятником на Куете
На барнаульской Куете запретят остановку транспорта рядом с памятником. Речь идет о монументе в районе дома №29.
Там установят соответствующий дорожный знак «Остановка запрещена». Он начнет действовать с 20 августа.
- Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, это необходимо, чтобы автомобилисты не парковались у памятника войнам, погибшим в Великой Отечественной войне, - сообщается на официальном сайте городской администрации.
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За три года его навели в 254 дворах, в этом году планируется благоустроить еще 81 двор.
ИСТОЧНИК KP.RU