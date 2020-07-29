В Барнауле запретят остановку рядом с памятником на Куете

29 Июль 2020 2020-07-29T07:57:26+03:00

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На барнаульской Куете запретят остановку транспорта рядом с памятником. Речь идет о монументе в районе дома №29.

Там установят соответствующий дорожный знак «Остановка запрещена». Он начнет действовать с 20 августа.

- Как пояснили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, это необходимо, чтобы автомобилисты не парковались у памятника войнам, погибшим в Великой Отечественной войне, - сообщается на официальном сайте городской администрации.

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За три года его навели в 254 дворах, в этом году планируется благоустроить еще 81 двор.

ИСТОЧНИК KP.RU