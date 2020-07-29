Город для жизни. В Барнауле обустроят две зеленые зоны

Недавно в руки попались старые снимки Барнаула, примерно 90-х годов, - взглянешь и ахнешь, когда город успел так измениться? Где-то потерял былой шарм деревянной архитектуры вперемешку с высоченными тополями, а где-то превратился в современный и удобный для жизни полис. Конечно, есть много пятен на карте, над которыми серьезно предстоит работать и вливать в них большие деньги. Но с каждым годом таких слепых зон становится меньше.

Только в этом году собираются привести в порядок 81 двор и как минимум две зеленые зоны - это парк «Изумрудный» и сквер на пересечении улиц Взлетной и Ускова. На них в этом году собираются потратить около 50 млн рублей по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Место для всех

Индустриальный район - самый большой и быстро застраиваемый в городе, но там практически нет удобных общественных пространств. На Взлетной - Ускова планируются масштабные работы - хотят выложить брусчаткой тротуары, сделать небольшой искусственный водоем, смонтировать освещение и установить лавочки со специальными навесами от солнца. На эти цели направят 17,5 млн рублей.

- На Взлетной - Ускова появится большое и современное общественное пространство. Все работы, согласно контракту, должны быть завершены к 1 ноября этого года, - рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Антон Шеломенцев.

Городской парк

В парке «Изумрудный» сделают освещенную пешеходную и велосипедную дорожку, проведут свет по периметру парка, поставят поребрики. На это потратят 32,4 млн рублей. А на средства из бюджета края высадят около 400 деревьев.

И это еще не все! В ближайшие годы в «Изумрудном» построят летний амфитеатр, там будут проводить концерты, спектакли, лекции, мастер-классы. Часть территории парка отведут под занятия спортом. Рядом с велосипедной дорожкой установят тренажеры, трибуны для зрителей. Общая сумма работ - не менее 250 млн рублей.

- На следующий год в планах развивать сеть дорожек с освещением, установить скамейки и урны, восстановить пруд. В приоритете детские площадки, зона для выгула собак, - сообщили в Фонде имущества Алтайского края.

По программе за счет бюджета ремонтируются проезды, устанавливаются фонари, скамейки и урны.Фото: материалы пресс-служб

Ответственным за благоустройство будет ООО «СК «Город». Подрядчика выбрали посредством аукциона. Качество выполнения работ по благоустройству общественных территорий будет контролировать ООО «Каскадстрой».

За благоустройство общественных пространств проголосовали жители. Но есть еще один фаворит голосования - Мизюлинская роща. Но на нее пока не хватило денег, поэтому в порядок рощу приведут в следующем году.

Дворовая жизнь

В барнаульских дворах кипит особая жизнь - они зеленые, самобытные. Но там тоже нужен порядок. За три года его навели в 254 дворах, в этом году планируется благоустроить еще 81 двор.

Если смотреть по районам, картина складывается следующим образом: больше всего дворов - 28 - благоустроят в Индустриальном районе, чуть меньше - в остальных районах. Например, в Железнодорожном отремонтируют 13 дворов. Один из них находится по адресу: Красноармейский, 131, - там заасфальтируют тротуар, немного расширят парковку для удобства жителей, а также обустроят две детские площадки.

- Недавно строительные бригады начали ремонт асфальтового покрытия и тротуаров во дворе дома на Павловском тракте, 281. После того как завершатся эти работы, подрядчик установит урны и скамейки, обустроит парковку, смонтирует уличное освещение, - пишет пресс-служба города.

На Солнечной Поляна, 9, поставят на радость детворе площадку - с качелями, балансиром, качалкой на пружине, горкой, каруселью, песочницей и спорткомплексом. А самое главное - площадка будет абсолютно безопасна и соответствовать всем требованиям СанПиНа. Всего таким образом обустроят больше 60 дворов. По программе за счет бюджета ремонтируются проезды, устанавливаются фонари, скамейки и урны. А детские и спортивные площадки, парковки делают за счет софинансирования с жителями. Сейчас работа идет больше чем на половине объектов. Сдать их планируют к концу ноября.